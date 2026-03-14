Minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Karaman'ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, Karaman'ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Anamur-Ermenek yolu Ormancık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden Anamur'daki orman fidanlığında çalışmaya giden işçileri taşıyan Mustafa Ünal (60) idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Ünal ile araçtakilerden Hatice Oflaz (36) ve Fadime Eren (50) Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
