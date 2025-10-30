Mersin'de Uçuruma Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Sıraç Mahallesi'nde meydana geldi ve soruşturma başlatıldı.
Kaza, ilçeye bağlı Sıraç Mahallesi Andıvar Bakacağı Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Altıntaş (30) idaresindeki 33 ABM 916 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uçurumdan alınan sürücünün cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN