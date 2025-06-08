Mersin'de Üç Ayrı Yangın Paniğe Neden Oldu

Mersin'de Üç Ayrı Yangın Paniğe Neden Oldu
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Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde meydana gelen üç ayrı yangın, baraka, depo ve bina yangınları şeklinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri, her iki ilçedeki yangınları etkili bir şekilde söndürdü.

Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde meydana gelen üç ayrı yangın paniğe neden oldu. Baraka, depo ve bina yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde bir baraka alev alev yandı. Yine aynı ilçede bu kez Karahıdırlı Mahallesi'ndeki bir evin deposu yandı. Yangın eve tamamen sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Öte yandan Mezitli ilçesinde bir binada da yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Her üç yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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