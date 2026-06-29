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Taksi şoförünü trafikte taciz eden sürücüye 180 bin lira ceza

Taksi şoförünü trafikte taciz eden sürücüye 180 bin lira ceza
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Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolunu kesen ve araçtaki turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolu kesen ve araçta bulunan turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında, 'Mersin'de otogara yolcu bıraktığı sırada uygulama üzerinden yeni yolcu alan bir taksi şoförünün diğer taksi şoförleri tarafından tehdit edildiği, aracının önünün kesildiği ve araçta bulunan turistlerin tedirgin olarak özür dilediği' yönündeki paylaşımlar üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, olayda ticari taksi şoförü Onur A.'yı ve araçta bulunan yolcuları rahatsız ettiği belirlenen B.G. isimli şüpheli yakalanarak gerekli işlemler için Toroslar Osmaniye Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Şüpheliye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/4 maddesi kapsamında 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi. Şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Turistleri tedirgin eden olay araç kamerasında

Öte yandan ticari taksi şoförünün taciz ve tehdit edildiği ve takside yolcu olarak bulunan turistlerin olayı korku dolu gözlerle izlediği anlar, aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksi şoförü Onur A.'nın aracına iki turisti müşteri olarak aldığı, bu sırada başka bir taksici ile tartıştığı anlar yer aldı. Ayrıca, Onur A.'nın kendisini takip eden ve taksici tarafından tehdit edildiği anlar da görüntülere yansıdı.

Onur A.'nın olay sonrası şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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