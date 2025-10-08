Haberler

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada otomobil hurdaya döndü. İlk kazada hafif yaralanan sürücü, saniyeler sonra meydana gelen ikinci kazadan kıl payı kurtuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan bir kazanın ardından sürücünün saniyeler öncesinde çıkartıldığı otomobili, başka bir tır ezdi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SANİYELERLE KURTULDU

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu, Silifke ilçesi Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı tır, yağışın da etkisiyle virajı alamayıp bariyerlere çarparak durdu. Yine aynı istikamette seyreden M.U. yönetimindeki 31 HM 388 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.U., tır sürücüsü tarafından araçtan indirildi. Saniyeler sonra aynı yönde ilerleyen A.G. idaresindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır kazaya karışan araçlara vurdu. Tır, otomobili altına alıp hurdaya çevirdi. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

YOL 3 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı.

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te

Kerem Avrupa'yı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.