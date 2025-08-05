Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı, Yöresel Ürün Tezgahına Çarptı

Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı, Yöresel Ürün Tezgahına Çarptı
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Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran bir araca arkadan çarpan sürücü, kaza sonrasında aracını bırakıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, çarpan araç yöresel ürünler satan tezgaha girdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran araca arkadan çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. Kazaya karışan araçlardan biri çilek ve incir gibi yöresel ürünler satılan tezgaha girdi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Kabasakallı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 KLC 36 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran M.C.'ye ait 33 VRS 09 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpan araç yol içerisine savrulurken, diğer otomobil yol kenarındaki yörsel ürünler satan tezgaha çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken 33 KLC 36 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüsü kaçan otomobil, çekici yardımı ile polis ekiplerince yediemin otoparkına götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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