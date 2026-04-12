Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Hakan Koca, hastanede hayatını kaybetti. Polis, hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya yolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yurt kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.U. idaresindeki 33 EGL 39 plakalı hafif ticari araçla ile Hakan Koca yönetimindeki 35 BSH 203 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Koca'ya kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, hafif ticari aracın sürücüsünü de gözaltına aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
