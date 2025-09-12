Haberler

Mersin'de Trafik Kazası: Kamyon Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde dönüş yapan bir kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu'nda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi sınırlarındaki trafik ışıklarında yaşandı. İddiaya göre, dönüş yapan kamyonunun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü Yusuf İbili, aracın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

