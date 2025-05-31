Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan araçlardan biri kanal kenarında askıda kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çarpışan araçlardan biri kanal kenarında askıda kaldı: 3 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan araçlardan biri kanal düşmekten askıda kalarak kurtuldu. Ucuz atlatılan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 ACS 135 plaka araç ile M.A. idaresindeki 33 AKJ 871 plaka otomobil çarpıştı. Kazada yoldan çıkan otomobil kanala doğru savruldu. Askıda kalan otomobilin kanala düşmemesiyle yaşanacak bir facia önlendi. Sürücününde aralarında olduğu yaralı 3 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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