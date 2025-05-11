Mersin'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı Abdi İpekçi Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.S.M. (34) idaresindeki 34 BA 1466 plakalı otomobil ile A.Ç. (25) yönetimindeki 33 LA 236 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN