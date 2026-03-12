Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Doğancı Mahallesi Mut Hükümet Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. M.A. idaresindeki 33 UR 832 plakalı otomobil ile F.K. yönetimindeki 33 UZ 197 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına girerek bir süre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ambulans gelinceye kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa alınan Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Pentagon'dan Hegseth'in basın toplantıları için dikkat çeken karar

Pentagon'dan ezber bozan karar
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
İran, Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı

Trump "Mayın gemilerini batırdık" dedi, İran'dan anında yanıt geldi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

Bahçeli MHP'li vekile "ocak dışısın" dedi
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı