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Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişinin tedavisi devam ediyor. Olay, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle meydana geldi.

Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken 9 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana gelmişti.Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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