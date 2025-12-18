Haberler

Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı, o anlar kamerada

Mersin'de trafikte yaşanan yumruklu kavgaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda bir sürücünün önüne kırdığı için selektör yapılan araç sürücüsü, tartışma sonrasında saldırganın yumruk atarak kaçtığı ve daha sonra silahla ateş ettiği iddia ediliyor.

Mersin'de trafikte yaşanan yumruklu kavga görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

İddiya göre, 18 Eylül'de trafikte seyir halinde olan bir araç sürücüsü, ani şekilde önüne kıran başka bir sürücüye selektör yaptı. Bunun üzerine aracından inen şüpheli, sürücüyle tartıştıktan sonra yumruk attı. Şüpheli şahsın olay yerinden aracıyla uzaklaştığı, daha sonra ise takip ettiği kişilere silahla ateş ettiği öne sürüldü. Saldırı anları, araçta bulunan ön koltuktaki bir yolcu ile arka koltukta oturan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırıya uğrayan kişiler, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Bunu 18 Eylül Mersin'de yaşadık. Ani önümüze kırdığı için selektör yaptığımız şahıs akabinde önümüzü kesti. Muhtemel madde etkisinde cümle kuramayıp yumruk atıp arabasına binip kaçtı. İkinci video biz polis beklerken yaşandı. Bu adam bugün serbest bırakıldı" ifadelerine yer verildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
