Mersin'de Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde öğrenciler ile bakım merkezi çalışanlarına trafik güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesinde bulunan Bilimkent Yaz Okulu öğrencileri ile Yenişehir ilçesindeki Özel Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Demans Alzheimer Engelli Bakım Merkezi çalışanlarına, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, bisiklet kullanımı kuralları, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi gibi konularda eğitim verildi. - MERSİN