Mersin'de Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde öğrencilere ve bakım merkezi çalışanlarına trafik güvenliği eğitimleri düzenledi. Eğitimler güvenli geçiş noktaları, kaldırım kuralları ve bisiklet kullanımı gibi konuları kapsadı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde öğrenciler ile bakım merkezi çalışanlarına trafik güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesinde bulunan Bilimkent Yaz Okulu öğrencileri ile Yenişehir ilçesindeki Özel Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Demans Alzheimer Engelli Bakım Merkezi çalışanlarına, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, bisiklet kullanımı kuralları, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi gibi konularda eğitim verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
