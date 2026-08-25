Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken, şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Toplamda tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile para ele geçirilirken, şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında H.İ.Y. isimli şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda 24 gram alfametilfenatilamin, 18,50 gram sentetik kannabinoid ve 2 bin 150 TL para ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu, 3 dosyadan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Operasyonda E.Ö. isimli şüpheliden 2,20 gram sentetik kannabinoid, A.E.B. isimli şüpheliden 10 gram alfametilfenatilamin, İ.C. isimli şüpheliden ise 3,10 gram esrar ve bin TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Y., E.Ö., A.E.B. ve İ.C. isimli 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Söz konusu 4 tutuklamayla birlikte aynı operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Tarihi topraklarda tarihi kare!

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar

Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yorum sizin
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor