Haberler

Mersin'de 'torbacı' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 'torbacı' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik ecza, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanım aparatları ve silahlar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi

E.İ. ve Ç.D. isimli şüphelilerden yapılan aramalarda 0,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,30 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 aseton ile uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat ele geçirildi.

M.E. ve M.U. isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 31,50 bonzai, 27 parça halinde toplam 27 gram alfa-metilfenetilamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 30 TL bulundu.

Aramalarda ruhsatsız silahlar da bulundu

A.Y. isimli şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda 182 sentetik hap, 71,5 gram bonzai, 2 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Aramada ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL bulundu.

S.B. isimli şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda ise 55 gram alfa-metilfenetilamin maddesi, 2 aseton, 7 uyuşturucu hap ve 60,20 gram bonzai ele geçirildi.

6 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.İ., Ç.D., M.U., M.E., A.Y. ve S.B. isimli 6 şüpheli, yürütülen soruşturma çerçevesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL

Bankaya giden 35 bin lirayı cebe indiriyor
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi

Bu fotoğrafın ardında korkunç bir dram var
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi

Korkulan oldu! Ülkeye bomba yağdırdılar
Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

Ünlü oyuncu babasının köyüne gitti! Hemşehrileriyle poz verdi