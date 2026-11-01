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Mersin'de torbacı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 102 sentetik hap ele geçirildi

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Mersin'de torbacı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 102 sentetik hap ele geçirildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde torbacılara yönelik yürütülen çalışmada 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 102 sentetik hap, 14 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 102 sentetik hap, 14 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kamuoyunda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında M.Ç., M.B. ve H.T. isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda M.Ç.'nin üzerinde ve ikametinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 730 TL ele geçirildi.

M.B.'nin adresinde yapılan aramalarda 102 sentetik ecza maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 100 TL bulundu. H.T.'nin üst ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda ise 3 paket halinde toplam 14 gram metamfetamin ile 700 TL ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç., M.B. ve H.T., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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