Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere dron ile özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenleyen ekipler, DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O.'yu gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.