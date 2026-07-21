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Mersin'de çevreyolunda yolcu indiren minibüs sürücüsüne ceza

Mersin'de çevreyolunda yolcu indiren minibüs sürücüsüne ceza
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Mersin'de çevreyolunda trafik güvenliğini tehlikeye atarak yolcu indiren minibüs sürücüsünün ehliyetine el konuldu, hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6 bin 662 lira ceza kesildi.

Mersin'de çevreyolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken, sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan kural ihlali görüntüleri titizlikle incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda çevreyolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve uygunsuz şekilde yolcu indirdiği tespit edilen minibüs sürücüsünün M.Ş.K. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d maddesi kapsamında 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yasaklara uymamak' suçundan cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine el konulurken, aynı kanunun 45. maddesi kapsamında hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, muayene süresi geçmiş araçla trafiğe çıkılması nedeniyle araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun 34/b maddesi uyarınca toplam 6 bin 662 lira idari para cezası kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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