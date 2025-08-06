Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 1 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozyazı ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir şahıs tespit edildi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke, 10 tarihi madeni para ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MERSİN