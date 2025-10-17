Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi

Mersin polisinin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi, yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden alışveriş yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı titiz, kapsamlı saha çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen 10 kişi belirlendi. Bunun üzerine birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN