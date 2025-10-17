Haberler

Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi

Güncelleme:
Mersin polisinin düzenlediği operasyonda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 10 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi, yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden alışveriş yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı titiz, kapsamlı saha çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen 10 kişi belirlendi. Bunun üzerine birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
