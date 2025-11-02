Mersin'de Siber Güvenlik Eğitimleri Devam Ediyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber suçlarla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Tarsus Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde; siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, dijital okuryazarlık, yasadışı bahis ve kredi kartı dolandırıcılığı ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimlerle siber suçların oluşmadan engellenmesi, vatandaşların maddi ve manevi kayıplarının önüne geçilmesi ve toplumda genel siber güvenlik bilincinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. - MERSİN