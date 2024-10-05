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Mersin'de Sevgilisini Öldüren Şüpheli İntihar Etti

Mersin'de Sevgilisini Öldüren Şüpheli İntihar Etti
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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişi sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ı boğarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayın detayları ortaya çıktı ve soruşturma devam ediyor.

Mersin'de bir kişi sevgilisini boğarak öldürdükten sonra gittiği evinde silahla intihar etti. Olay bir gün sonra ortaya çıktı.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi. Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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