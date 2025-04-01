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Mersin'de Servis Minibüsü Devrildi: 10 Yaralı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde kaygan yolda devrilen servis minibüsünde 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Mersin'de servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

MERSİN - Mersin'de servis aracının kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan P. idaresindeki 33 C 3000 plakalı bir işletmeye ait işçileri taşıyan servis minibüsü, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi civarında yolun kaygan olması dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgini incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - 3.Sayfa
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