Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin kadın sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin kadın sürücüsü yaralandı. Polis kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, kaza Bozyazı Alparslan Türkeş Bulvarı-Dörtyol ışıklar mevkinde dün akşam meydana geldi. Mersin istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen Volkswagen Passat otomobil ile Şehitler Caddesi'nden gelen Gülten I.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın, ışık ihlali nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilirken, motosiklet sürücüsü Gülten I. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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