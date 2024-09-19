Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirirken, yanında bulunan kardeşi ağır yaralandı. Olayın geçmişi ise husumetli bir kişiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

Mersin'de otomobile silahlı saldırı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı

MERSİN - Mersin'de sokak arasında bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü koltuğundaki şahıs öldü, yanındaki kardeşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 33 ADD 561 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halinde iken kimliği belirsiz 1 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobil sürücüsü Ahmet Öncel (38), olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kardeşi Talat Öncel ağır yaralandı.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlem alan polis, saldırıyla ilgili çalışma başlatırken, olay yerinde çok miktarda boş kovan bulundu, araçtan ise bir silah çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, internet kafe işletmecisi olan Ahmet Öncel ile daha önceden yine bir cinayet meselesinden husumetli olan kişi olduğu öne sürüldü.

Mersin'de Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Otomobil 3-sayfa Mersin Olay Suç

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar

Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });