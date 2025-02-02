Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil

Mersin'de Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

Mersin'de Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'nin Mut ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araçlara çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 33 KN 434 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki galeride park halinde duran araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, diğer araçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Muhammet A. ile araçta bulunan Sude A., ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
img

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil
img

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

NATO'dan Türkiye dahil tüm üyelerine tedirgin eden çağrı
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.