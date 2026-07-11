Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mut-Kelceköy Mahalle yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 33 UH 814 plakalı otomobil, Abdurrahman Uğur yönetimindeki 33 BBH 536 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisine devam edildiği hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı