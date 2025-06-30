İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
Haber Videosu

Mersin'de bir oto yıkama dükkanında meydana gelen olayda hayatını kaybeden gençlerden birinin otomobili park halindeki yerinden alıp içeri doğru götürmesini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere yansıyan aracın egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının gençlerin ölümüne neden olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay, gece merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Arda G.'ye (22) ait dükkana gitti. Kepengi kapalı olan iş yerinden araç sesi geldiğini fark eden ekipler, içeri girdiklerinde otomobilin içinde 3, dışında ise bir gencin hareketsiz yattığını gördü.

4 GENÇ, OTOMOBİLDE CAN VERDİ

İş yerinde ayrıca bir köpeğin de telef olduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G. (22), Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.'nın (18) oluğu belirlendi.

"KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ" ŞÜPHESİ

Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ilk bilgilere göre araçtan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hayatını kaybeden 4 gencin, ölümüne neden olan otomobilin park halindeki yerinden alınıp içeri doğru götürülmesini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gençlerden birinin de aracın yanın geldiği ardından da otomobolin girdiği iş yerine giderek kapıyı açıp kapattığı yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkadirozerr:

uyuşturcdan ölmş olmasnlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

kadir özen birliktemi.. çektiniz ölmüş insanlara bile saygınız acımaniz yok. Allah rahmet etsin demiyorsan bile bilmeden itham edip,iftira atma ölüden şeytan bile elini çekermis...Allah rahmet eylesin ailelerine sabırlar diliyorum genç ölümü çok zordur

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.