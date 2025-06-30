İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

Olay, gece merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Arda G.'ye (22) ait dükkana gitti. Kepengi kapalı olan iş yerinden araç sesi geldiğini fark eden ekipler, içeri girdiklerinde otomobilin içinde 3, dışında ise bir gencin hareketsiz yattığını gördü.

4 GENÇ, OTOMOBİLDE CAN VERDİ

İş yerinde ayrıca bir köpeğin de telef olduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G. (22), Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.'nın (18) oluğu belirlendi.

"KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ" ŞÜPHESİ

Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ilk bilgilere göre araçtan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hayatını kaybeden 4 gencin, ölümüne neden olan otomobilin park halindeki yerinden alınıp içeri doğru götürülmesini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gençlerden birinin de aracın yanın geldiği ardından da otomobolin girdiği iş yerine giderek kapıyı açıp kapattığı yansıdı.