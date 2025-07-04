Mersin'de Oto Yıkama Dükkanına Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Oto Yıkama Dükkanına Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda işyeri sahibi Ali Çoban hayatını kaybederken, arkadaşı yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Kemalpaşa Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto yıkama dükkanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, işyeri sahibi Ali Çoban (26) ile görüşmek istediklerini söyledi. Kısa sürede başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında üzerlerinde taşıdıkları av tüfeği ve tabancayla ateş açan şüpheliler, iş yeri sahibi Ali Çoban ile yanında bulunan B.S.'yi (34) vurdu. Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işyeri sahibi Ali Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı B.S. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenilen Ali Çoban'ın, oto yıkama iş yerini de 3 ay önce açtığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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