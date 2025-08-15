Mersin'de 15 bin dönüm ormanlık alan, işçiler yüzünden küle dönmüş

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 15 bin dönüm ormanın küle döndüğü yangının, su borusu kaynağı yapan işçilerin ihmali sonucu çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına bölgede kaynak yapan işçilerin neden olduğu ortaya çıktı. Kırsal mahallede birçok evin yanmasına, yaklaşık 15 bin dönümlük ormanın zarar görmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

MERSİN'DEKİ YANGIN 3 GÜNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Önceki gün Silifke ilçesinde Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasındaki Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

15 BİN DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 15 bin dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının Balandız Mahallesi'nde su borusu kaynağı yapan yüklenici firma çalışanlarının ihmali sonucu çıktığı tespit edildi.

YANGINA SEBEP OLAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine yüklenici firmanın sahibi S.K. ve 5 işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden firma sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
