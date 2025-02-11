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Mersin'de Okul Servis Araçlarına Sıkı Denetim

Mersin'de Okul Servis Araçlarına Sıkı Denetim
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Mersin'de jandarma, yarıyıl tatili sonrası okula giden çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla 596 okul servis aracını denetledi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yarı yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte okul servis araçlarından denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte il genelinde trafik jandarma ekiplerince, okul çağındaki çocukların güven içerisinde okullarına ulaşımlarının sağlanması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması, servis sürücülerinin dikkat seviyelerinin en üst düzeyde tutulması ve bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önlemesi amacıyla 596 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, araçların 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygun olup olmadığı, araç sürücüsü ve rehber personelin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları, araçta öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları hususları ve araçla ilgili gerekli belgelerin kontrolleri yapılarak servis şoförlerine trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim sonucunda 7 servis sürücüsüne toplam 9 bin 609 TL trafik cezası uygulanırken, denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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