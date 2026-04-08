Tarsus'ta narkotik operasyonu: 95 şüpheli deşifre edildi, 40 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde narkotik madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 95 şüphelinin faaliyeti deşifre edildi, gözaltına alınan 47 kişiden 40'ı tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tarsus ilçesinde narkotik madde ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 95 şüphelinin suç faaliyeti ortaya çıkarıldı.

Ekipler tarafından belirlenen 61 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik hap, metamfetamin ve çeşitli narkotik maddeler ile birlikte 660 bin 535 TL nakit para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

