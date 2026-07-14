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Mersin'de eş zamanlı narko alan uygulaması

Mersin'de eş zamanlı narko alan uygulaması
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Mersin'de düzenlenen 'narko alan' uygulamasında 3 bin 214 kişi ve bin 454 araç sorgulandı, uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 2 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı 'narko alan' uygulaması gerçekleştirildi. 3 bin 214 kişi ile bin 454 araç sorgulandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama, il genelinde 24 farklı noktada 76 ekip ve 234 personelin katılımıyla yapıldı. Denetimlerde toplam 3 bin 214 kişi ile bin 454 araç sorgulandı.

Uygulama kapsamında trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne toplam 532 bin 776 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca yapılan kontrollerde 29 yoklama kaçağı ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Denetimler sırasında şüphe üzerine kontrol edilen 6 kişiden 5 sentetik ecza, 3,87 gram esrar, 5,62 gram bonzai, 10 ecstasy hap ile 1,21 gram toz halinde ecstasy ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçundan Türk Ceza Kanununun 191. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim ve uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliği için il genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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