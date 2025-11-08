Haberler

Mersin'de Motosikletli Polis Timleri Huzur Sağladı

Mersin'de motosikletli polis timleri son bir ayda 40 bin kişiyi kontrol ederek 48 şüpheliyi tutukladı. Ele geçirilen suç unsurları arasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler bulunuyor.

Mersin'de motosikletli polis timleri huzur ve güvenliğin sağlanması için son bir ayda yaptığı çalışmada yaklaşık 40 bin kişiyi kontrol etti. Timler, aranan şahıslardan ruhsatsız silahlara kadar bir çok suç unsurunu ele geçirerek 48 şüphelinin tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği, kente genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için sürekli mesai yapıyor. Sürekli sokaklarda olan motosikletli timler sadece son bir ay içerisinde yaklaşık 40 bin kişiyi tek tek kontrol etti. Kontrol edilen şahıslardan aranan ve suç unsuru bulunan 181 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 27 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mühimmatlar, 435 gram uyuşturucu madde, 470 sentetik hap, 160 litre kaçak alkol ve 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan bazılarının ise "Nitelikli Yağma", Hükümlü Tutuklunun Kaçması" ve "Dolandırıcılık" gibi suçlardan 8 yıl ile 14,5 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 48'i tutuklanırken diğerleri hakkında da adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Timlerin ayrıca 5 bin 633 aracı sorguladığı, 2 çalıntı aracı yakaladığı, 7 aracı ise trafikten men ettiği, çeşitli nedenler 15 araca toplam 334 bin 456 TL idari para cezası uygulanmasını sağladığı ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
