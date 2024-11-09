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Mersin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Mersin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Zeynel Abidin Yaren hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Zafer Özkurt yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Mersin'de seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mut ilçesinde Mut-Ermenek kara yolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı Seat marka otomobil, Mut-Ermenek istikametine seyir halinde iken, karşı yönden gelen plakası tespit edilemeyen Zeynel Abidin Yaren (44) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Zeynel Abidin Yaren olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı otomobil sürücüsü Zafer Özkurt, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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