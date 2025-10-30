Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de geri gelen hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geri manevra yapan 33 BVS 33 plakalı hafif ticari araçla, yol kenarından seyreden M.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan hafif ticari araca motosikletin çarpma anıyla sürücünün savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Görüntü Türkiye'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Gören kamerasına sarıldı! Gökten örümcek ağı yağdı
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.