Mersin'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki sürücü, kafa kafaya çarpışma sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde motosikletlerin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü de hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile 1207 nolu sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alparslan Bulut (28) idaresindeki 33 APV 876 plakalı motosikletle, Soner Bayar (46) yönetimindeki 16 KFM 88 plakalı motosiklet bulvar ile sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Yaralılar yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücüler kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
