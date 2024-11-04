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Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde virajı alamayan bir motosiklet refüje çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı. Olay anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Mersin'de virajı alamayan motosiklet refüje çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi 2. Çevreyolu İsmet İnönü Bulvarı Eskiköy yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarından inerek, yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde bulvarda iki motosiklet ilerlerden motosikletlerden birinin refüje çarparak devrildiği görüldü. Sürücü yola savrulurken, yolcunun refüje düştüğü görülen görüntülerde, olay anını kaydeden aracın sürücüsü ise yola savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için aracını sağa çekerek yardım için durdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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