Mersin'de Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü B.A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde H.Ö. (25) idaresindeki 33 TR 233 plakalı otomobil, 18 yaşındaki B.A.'nın kullandığı 33 AND 404 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekiplerini sevk etti. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze ilçe devlet hastanesi morguna gönderildi.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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