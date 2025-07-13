Mersin'de Motosiklet Kazaları Kamerada

Mersin'de Motosiklet Kazaları Kamerada
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Mersin'de meydana gelen iki motosiklet kazası, sürücülerin yaralanması ile sonuçlandı. Kazalar, Mersin-Antalya D-400 karayolunda ve merkez Akdeniz ilçesinde gerçekleşti. Her iki kazanın anları motosiklet kameraları ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mersin'de motosikletlerin karıştığı kaza anları kameraya yansıdı. İlk kazada motosikletin kamyonete arkadan çarpma anı, ikinci kazada ise çöp aracıyla motosikletin çarpışması görüntülere yansıdı.

Motosikletteki kameraya yansıyan kaza Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli- Silifke ilçeleri arasında yaşandı. Alınan bilgiye göre, kadın motosiklet sürücüsü, yolda fren yapan bir minibüsü fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anları ise motosikletteki kameraya anbean yansıdı.

Diğer bir kaza ise merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Fatih Kayabalı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinden dönüş yapan çöp kamyonuyla Y.C. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar yardıma koşarken, sağlık ekiplerine de haber verdi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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