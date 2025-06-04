Mersin'de Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Profoser Hüseyin Gezer Caddesi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,N.S. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaydı. Sürücünün yaralandığı olayda çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürcü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa