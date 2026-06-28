Haberler

Mersin'de yola akan mazot zincirleme kazaya neden oldu, 4 araç birbirine girdi

Mersin'de yola akan mazot zincirleme kazaya neden oldu, 4 araç birbirine girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçeleri arasındaki kara yoluna dökülen mazot nedeniyle 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yol 2 saat ulaşıma kapandı.

Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 VA 509 plakalı tırın lastiğine ve mazot deposuna yoldan sıçrayan bir parça isabet etti. Darbenin etkisiyle hasar gören yakıt deposundan kara yoluna mazot akmaya başladı. Kayganlaşan yolda aynı istikamette ilerleyen 4 otomobil kontrolden çıkarak birbirine çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazotun temizlenmesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Bozyazı-Aydıncık kara yolunun yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalmasının beklendiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İdama mahkum edilen eski Bangladeş Başbakanı Hasina, kaçtığı ülkesine dönüyor

İdama mahkum edilmişti! Devrik lider kaçtığı ülkesine geri dönüyor
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Bir ilginç olay! Mahsur kaldığı yer akılalmaz
Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi

Gören bir daha baktı! Devasa boyutta ve etle besleniyor
Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan rest: Onun ayrılığına izin vermem
Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu