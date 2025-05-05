Mersin'de Lokantada Düdüklü Tencere Patladı

Lokantada düdüklü tencere böyle patladı

Mersin'de bir lokantada düdüklü tencere patladı, saniyeler önce mutfaktan uzaklaşan çalışan olayı ucuz atlattı

MERSİN - Mersin'de bir lokantada düdüklü tencere patladı, saniyeler önce mutfaktan uzaklaşan çalışan olayı ucuz atlattı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 2. Çevreyolu üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmında yemek pişirildiği sırada düdüklü tencere patladı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken iş yerinde hafif hasar meydana geldiği öğrenildi.

Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çalışanın mutfak kısmında çıktıktan saniyeler sonra düdüklü tencerenin bomba gibi patlaması yer aldı.