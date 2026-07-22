Kuyuya düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin'de 4 çocuk annesi kadın düştüğü kuyuda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Türkay Teneke, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Türkay Teneke'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı