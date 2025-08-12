Mersin'de Kıskançlık Kavgası: Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Mersin'de Kıskançlık Kavgası: Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu
Mersin'in Anamur ilçesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kadın arkadaşını vuran N.Ş., ardından intihara teşebbüs etti. Olay yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın hastanede yaşamını yitirirken, ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi 'kıskançlık' yüzünden yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşını öldürüp, intihara teşebbüs etti. Saniye saniye görüntülere yansıyan olayda ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı Songül P. (38) ile tartıştı. Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Mersin'e sevk edildi.

Öte yandan olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen erkek arkadaşı gelerek önce tartıştı ardından da tüfekle Songül P.'yi sonra kendini vurması yer aldı.

Yaşanan trajedik olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
