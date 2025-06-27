Mersin'de Kayısı Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Kayısı Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Mut ilçesinde kayısı bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönüm bahçe zarar gördü.

Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alana yakın kayısı bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Barabanlı Mahallesi sınırlarında yer alan bir kayısı bahçesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenler 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Merkez bölgeye, itfaiye ve orman ekiplerini sevk etti. Ormana yakın bahçeye ulaşan ekipler yangını söndürdü. Yangında, bahçe içerisinde bulunan boş bir ev kısmen zarar gördü.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm bahçenin zarar gördüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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