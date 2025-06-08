Mersin'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Mersin'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki Sevgül Barış'ı bulmak için AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Mersin'de kayıp olduğu bildirilen 40 yaşındaki Sevgül Barış'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sevgül Barış (40), merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu. Yakınları, kendi imkanları ile Barış'ı bulamadı.Bunun üzerine kayıp ihbarında bulunuldu.Bölgeye AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Gece başlayan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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