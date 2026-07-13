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Bozyazı'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı

Bozyazı'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 44 yaşındaki Ümmü Pancar'dan 12 Temmuz'dan beri haber alınamıyor. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ormanlık alanda arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayıp kadın için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Ümmü Pancar'dan 12 Temmuz Pazar günü saat 14.00'ten itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Mahalle çevresindeki ormanlık ve engebeli alanlarda AFAD, UMKE ve jandarma komando ekiplerince yürütülen çalışmalara vatandaşlar ile Pancar'ın yakınları da destek veriyor.

Öte yandan, görgü tanığı Arif Şimşek, saat 10.00 sıralarında inşaatta çalıştığı sırada evin önünden geçen kişinin Ümmü Pancar olduğunu düşündüğünü belirterek durumu güvenlik güçleri ile ailesine bildirdiğini söyledi. Şimşek'in verdiği bilgi doğrultusunda ekiplerin söz konusu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Yetkililer, Ümmü Pancar'ı gören veya yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermelerini isterken, kayıp kadına ulaşılması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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