Kaya duvar yıkıldı, altında kalan genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Silifke ilçesinde yıkılan kaya duvarının altında kalan 20 yaşındaki Ekrem Yamşah hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yıkılan kaya duvar parçalarının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Canbazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaya parçalarıyla örülen duvar yıkıldı. Bu sırada çalışma yapan Ekrem Yamşah (20) kaya parçalarının altında kaldı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile kaya parçaları kaldırıldı ancak Yamşah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde savcının incelemesi sonrasında cenaze hastane morguna gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
